Derinleşen ekonomik kriz ve artan maliyetlerle ayakta kalmaya çalışan Elazığ’daki davet evi işletmecileri, AKP yönetimindeki Elazığ Belediyesinin işletmelere yönelik kapatma hazırlığına karşı belediye binası önünde protesto düzenledi. İşletmeciler, yıllardır ruhsatlı şekilde faaliyet gösterdiklerini belirterek, alınacak olası kararın yalnızca işletmeleri değil, çalışanları, tedarikçileri ve yüzlerce yurttaşı da mağdur edeceğini söyledi.

“KRİZ ORTAMINDA ESNAF YENİ BİR DARBEYLE KARŞI KARŞIYA”

İşletmeciler adına konuşan Efraz Ariç, son yıllarda yükselen maliyetler, düşen alım gücü ve ekonomik daralma nedeniyle esnafın zaten zor koşullar altında faaliyet yürüttüğünü ifade etti. Buna rağmen kent ekonomisine katkı sunduklarını, istihdam yarattıklarını ve vergilerini ödediklerini belirten Ariç, kapatma kararının ekonomik sonuçlarına dikkat çekti.

“Bizler ayrıcalık değil, eşit ve adil uygulama istiyoruz” diyen Ariç, benzer durumdaki işletmeler arasında farklı uygulamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“YILLARDIR RUHSAT VERİLEN İŞLETMELER NEDEN HEDEFTE?”

İşletmeciler, faaliyet alanlarının yıllardır belediyenin bilgisi dahilinde olduğunu ve birçok işletmeye kafe ile irtibat bürosu ruhsatı verildiğini hatırlattı. Sezonun en yoğun döneminde, herhangi bir geçiş süreci tanınmadan kapatma kararının gündeme gelmesinin ekonomik açıdan büyük bir yıkıma neden olacağı belirtildi.

Ariç, “Eğer bugün bir yanlışlık veya eksiklik olduğu düşünülüyorsa bunun sorumluluğu neden yalnızca esnafa yükleniyor?” diye sordu.

YÜZLERCE REZERVASYON, BİNLERCE KİŞİ ETKİLENECEK

Açıklamada, davet evlerinin önünde onlarca organizasyon, yapılmış sözleşme ve alınmış kapora bulunduğu belirtildi. Birçok işletmenin sezon boyunca onlarca program planladığını kaydeden işletmeciler, olası bir kapatma kararının yalnızca işletme sahiplerini değil, çalışanları, organizasyon firmalarını, müzisyenleri, fotoğrafçıları ve rezervasyon yaptıran yüzlerce aileyi de etkileyeceğini vurguladı.

İşletmeciler, kentte aynı kapasiteye sahip alternatif düğün salonlarının bulunmadığını belirterek, oluşacak maddi ve manevi zararların nasıl karşılanacağının açıklanmasını istedi.

“KRİZİN FATURASI ESNAFA KESİLMESİN”

Merkezi idare ile yerel kurumlar arasında yaşanan mevzuat ve uygulama sorunlarının bedelinin esnafa ödetilmemesi gerektiğini ifade eden işletmeciler, ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde yeni mağduriyetler yaratacak adımlardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Belediye önünde açıklama yapan esnaf, “Çatışma değil çözüm istiyoruz. İşletmelerin, çalışanların ve vatandaşların mağdur edilmeyeceği bir yol haritası açıklansın” diyerek yetkililere diyalog çağrısında bulundu.