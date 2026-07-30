Son dönemde hem ev temizliğinde hem de alternatif haşere kontrolünde dikkat çeken beyaz sirke, kapı girişlerinde ve yaşam alanlarında yaygın bir kullanım alanı buluyor. Özellikle Latin Amerika medyasında paylaşılan ve küresel sosyal ağlarda yayılan uygulamalar, seyreltilmiş sirkenin kapı kasalarına sürülmesinin hem kötü kokuları giderdiğini hem de bazı kültürel inançlara göre evin enerjisini tazelediğini gösteriyor. Diğer yandan, teknik kaynaklar ve haşere kontrol uzmanları sirkenin kimyasal yapısının böcekler üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

ASETİK ASİT BÖCEK İLETİŞİMİNİ KESİYOR

Yüzde 5 ila 8 oranında asetik asit içeren beyaz sirke, böceklerin bıraktığı koku (feromon) izlerini bozarak karıncaların yön bulmasını engelliyor. Today’s Homeowner raporlarına göre sirke; karıncaların hedef bölgelere ulaşmasını zorlaştırıyor, örümcekler üzerinde uzaklaştırıcı etki gösteriyor, sivrisineklerin kokudan kaçınmasını sağlıyor.

En yaygın uygulama eşit miktarda sirke ve su karışımının kapı eşikleri, pencere kenarları ve süpürgeliklere püskürtülmesiyle yapılıyor. Ancak karışımın buharlaşma süresine bağlı olarak etkisinin 30 ile 120 dakika arasında sınırlı kaldığı belirtildi.

YANLIŞ KULLANILIRSA İSTENMEYEN HAŞERELER DE GELEBİLİR

Haşere türüne göre sirke kullanımı farklı sonuçlar veriyor. Elma sirkesi ve bulaşık deterjanı karışımı meyve sineklerini yakalamak için etkili bir tuzak oluştururken; aynı tatlı ve fermente koku yaprak bitleri ile mantar sineklerini ortama çekebiliyor. Uzmanlar, bilinçsiz sirke kullanımının bazı böcek türlerini azaltmak yerine artırabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca sirkenin asidik yapısı nedeniyle mermer ve granit gibi doğal taş yüzeylerde aşınmaya, ahşap parkelerde ise cila bozulmalarına yol açabileceği; çamaşır suyu veya klor içeren maddelerle karıştırıldığında ise zehirli gaz ürettiği vurgulandı.

RESMİ OLARAK ONAYLI BİR PESTİSİT DEĞİL

Çevre dostu ve zehirsiz bir alternatif olarak öne çıkmasına karşın beyaz sirke; ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kurumların resmi böcek uzaklaştırıcı listelerinde yer almıyor.

Entegre haşere yönetimi uzmanları, sirkenin tek başına kesin bir çözüm olmadığını; hijyen, nem kontrolü ve fiziki engellerle birlikte katmanlı bir mücadele yöntemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.