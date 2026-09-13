Brezilya'nın Araucaria kentinde faaliyet gösteren Brigaderia Chic adlı pastane, Temmuz 2025'te sosyal medyada viral olan "aşk çileği" tatlısına gelen yoğun talep nedeniyle teslimatlarını durdurmak zorunda kaldı.

İşletme sahibi Bruna Fernanda de Jesus Silva'nın 2019 yılında geliştirdiği ve 2020'de menüye eklediği tatlı, sosyal medyada gündem olmasının ardından satış rekorları kırdı.

660 BİN LİRA CİRO ELDE ETTİ

Viral öncesinde haftalık 150 ile 300 adet arasında seyreden üretim, günlük ortalama 350 ila 400 adede yükseldi. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü tek bir günde 870 adet satılarak işletme tarihinin rekoru kırılırken, 19 Temmuz'dan itibaren sadece bu üründen yaklaşık 70.000 R$ (yaklaşık 660 bin liralık) ciro elde edildi.

MENÜLERE EKLENMEYE BAŞLADI

Ortaya çıkan bu talep patlaması kısa sürede tüm sektörü etkiledi. Sao Paulo'daki butik üreticilerden 400 şubeli dev zincirlere kadar pek çok işletme menüsüne bu tatlıyı ekledi.

Talep artışı ve henüz hasat döneminin zirvesine girilmemiş olması, hammadde piyasasını da doğrudan vurdu. Dört kaplık bir çilek kasasının fiyatı 20 R$'dan 50 R$'a yükseldi.

Üreticiler bir yandan yüksek hammadde maliyetleriyle mücadele ederken, bir yandan da akımın geçici olma ihtimaline karşı aşk üzümü veya aşk limonu gibi alternatif ürünler geliştirmeye başladı.