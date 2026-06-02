Bayram tatilinin ardından Meclis bugün toplanıyor. Her salı günü Meclis’te CHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılıyor. Butlan kararı sonrası partinin başına geçen Kılıçdaroğlu, grup toplantılarının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiğini duyurmuştu. Özgür Özel ise toplantının düzenleneceğini ve konuşacağını söyledi.

Dün ilk açıklanan Meclis resmi programında CHP grubuyla ilgili bilgi yer almadı. CHP Meclis Grubu, grup toplantısı için Meclis Başkanlığına yazılı başvuruda bulundu.Yazıda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in saat 13.30’da konuşcağı belirtildi.Ardından Özel şunları söyledi:

“Meclis grup içi yönetmeliğimiz çok açık: ‘Grup başkanlığında herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir’ diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. CHP grubu burada ve grup kendiliğinden Meclis çalışmaları sürerken sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapılabilir.”

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Toplantısıyla ilgili, şöyle konuştu:

“Eğer Grup Toplantısı usulüne uygun şekilde yapılırsa TBMM TV yayınlar. Bana gelen iki yazı arasında çelişki var. Çelişkinin giderilmesiyle ilgili CHP Genel Başkanı’na yazı yazıldı. Vekiller talep ederse grup toplantısı yapılır.”

Bu sözlerin ardından resmi programa Özel de eklendi.

221 eski vekili gruba davet etti

CHP lideri Özgür Özel, istinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararına tepki gösteren önceki dönemlerde görev yapmış 221 milletvekiline teşekkür etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkesini ve partisini tereddütsüz savunan önceki dönemlerde görev yapmış 221 milletvekillerimizi yarınki grup toplantımıza davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Özel ayrıca CHP’ye yönelik “FETÖ” iddialarına tepki mesajı yayınlayan Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER) için de teşekkür mesajı paylaştı.