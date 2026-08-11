Sosyal medya platformlarında son haftalarda popülerlik kazanan yeni bir yöntem, kullanıcılar arasında yoğun şekilde tartışılıyor. Önerilen uygulamada, beyaz sirke ve su karışımının haftada bir veya iki kez evlerin giriş kapılarına, kapı kasalarına, süpürgeliklere ve çatlaklara sprey yardımıyla sıkılması tavsiye edildi.

Paylaşımlarda, beyaz sirkenin yoğun kokusu sayesinde karınca, örümcek ve hamam böceği gibi haşereleri evden uzak tutan doğal bir engel oluşturduğu iddia edildi. Yöntem, pratik kullanımının yanı sıra geleneksel inanışlarla da ilişkilendiriliyor. Sosyal medyadaki bazı iddialara göre, kapı girişine sirke sıkmak Feng Shui geleneği doğrultusunda mekandaki kötü enerjiyi temizlemeye yardımcı oluyor.

BİLİMSEL OLARAK AÇIKLANDI

Uzmanlar ve bilimsel çalışmalar ise söz konusu yöntemin sınırlarına dikkat çekti. Beyaz sirke karıncaların bıraktığı koku izlerini geçici olarak bozsa da, tüm böceklere karşı kalıcı bir koruma sağlamıyor ve böcek istilalarını tek başına engellemeye yetmiyor.

Sirkenin enerji temizliği yaptığına dair iddialar herhangi bir bilimsel veriye veya ölçülebilir kanıta dayanmıyor.

UZMANLARIN ÖNERDİĞİ KALICI YÖNTEMLER

Zararlı canlıların eve girmesini engellemek için uzmanlar temel yöntemler önerdi. Bunların arasında binalardaki çatlak ve yarıkların kapatılması, pencerelere sineklik takılması, yiyeceklerin hava geçirmez kaplarda muhafaza edilmesi, çöplerin düzenli boşaltılması ve durgun su kaynaklarının kurutulması gibi önlemler yer alıyor

Giriş kapılarına sıkılmasıyla gündeme gelen beyaz sirke; kireç çözücü, cam temizleyici ve koku giderici özellikleri nedeniyle ev temizliğinde yaygın ve uygun maliyetli bir alternatif olarak kullanılmaya devam ediyor.