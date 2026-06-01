İnternet, milyarlarca terabaytlık veriyle devasa bir bilgi havuzu sunsa da, bu havuzda doğru bilgi kadar tehlikeli hurafeler de yer alıyor. Kötü bir yemek tarifi en fazla akşam yemeğinizi mahvederken, söz konusu ev güvenliği olduğunda asılsız internet efsaneleri çok daha ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan ve kapı koluna alüminyum folyo sararak güvenliği artırmayı vadeden akım da bu tehlikeli efsanelerin en güncel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

SAHTE GÜVEN HİSSİNİN POPÜLERLİK NEDENİ BELLİ OLDU

Yalnız yaşayanlar, yaşlılar veya yeni bir çevreye taşınanlar doğal bir güvenlik endişesi taşır. Profesyonel alarm sistemleri ve çelik kilitler yüksek maliyetli olduğundan, insanlar alüminyum folyo gibi ucuz ve zahmetsiz yöntemlere kolayca yönelebiliyor. Ancak bu tarz pratik görünen hileler, ne yazık ki kişiye sadece sahte bir psikolojik rahatlama sunmaktan öteye gidemiyor.

Bu yöntemi savunanların en büyük iddiası, hırsız kapı kolunu tuttuğunda folyonun ses çıkaracağı ve ev sahibini uyaracağı yönündedir. Oysa uyurken, televizyon izlerken veya içeride müzik dinlerken bu hafif hışırtıyı duymanız neredeyse imkansızdır. Benzer şekilde, folyonun kapı kolunun çevrilmesini zorlaştıracağı veya kilit açmayı engelleyeceği düşüncesi de tamamen gerçek dışıdır. Alüminyum folyo, bir insanın kavrama gücüne karşı hiçbir direnç gösteremediği gibi kilidin iç mekanizmasına da hiçbir etki etmez.

HIRSIZLARI CAYDIRMAK YERİNE CEZBEDİYOR

Hepsinden önemlisi, kapıda böyle sıra dışı bir görüntü yaratmanın suçluları uzak tutacağı yanılgısıdır. Gerçekte, deneyimli bir hırsız bu amatör yöntemi gördüğünde evde profesyonel bir alarm veya kamera sistemi olmadığını rahatça anlayabilir ve burayı daha kolay bir hedef olarak görebilir.

ASIL TEHLİKE AMATÖR HİLELER

Bu tarz asılsız internet hilelerinin en büyük zararı, bireyleri gerçekten işe yarayan önlemleri almaktan alıkoymasıdır. Kapısına folyo saran biri güvende olduğunu varsayarak akıllı kilitler, hareket sensörleri veya sağlam sürgüler gibi modern güvenlik yatırımlarını ertelemektedir. Sonuç olarak, alüminyum folyo mutfakta yiyecekleri korumak için faydalıdır ancak evinizi koruma işini sosyal medya efsanelerine değil, gerçek ve test edilmiş güvenlik teknolojilerine bırakmak gerekir.