19 Haziran'da Eldirek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Osman Küçükgüzel ile komşusu Ramazan Çalışkan arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Küçükgüzel, evinin önüne gelerek av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Ramazan Çalışkan yaşamını yitirirken, eşi E.Ç. ile 13 yaşındaki kızı E.Ç. saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan anne hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından evine giderek saklanan Osman Küçükgüzel, daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin ifadesinde, komşusunun sürgülü demir kapısından çıkan gürültü nedeniyle uzun süredir rahatsızlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

"HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM"

Olay günü evinde dinlenmek isterken kapı sesinin yeniden duyulması üzerine taraflar arasında sözlü bir tartışma başladığını anlatan zanlı, karşılıklı hakaretlerin ardından sinir krizi geçirdiğini iddia etti. Evdeki av tüfeğini alarak dışarı çıktığını belirten Küçükgüzel, "Hedef gözetmeksizin iki el ateş ettim. Amacım kimseyi öldürmek değildi" diyerek kendini savundu.

"6 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Yaklaşık altı yıldır psikiyatrik tedavi gördüğünü ve düzenli ilaç kullandığını da ifade eden Küçükgüzel, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek, “Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi” sözlerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.