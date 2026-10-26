Kapıköy Sınır Kapısı ile Van arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri, artan akaryakıt fiyatları ve azalan seferler nedeniyle gelirlerinin düştüğünü söyledi. 13 No'lu Kooperatif Başkanı Muhyettin Hamarat, yaşadıkları durumu "Şu anda karın tokluğuna çalışıyoruz" sözleriyle anlattı.

Van'ın Saray ilçesindeki sınır kapısından kent merkezine yolcu taşıyan şoförlerden Zeydin Kıymaz, daha önce 150 aracın çalıştığı hatta bu sayının 50'ye kadar gerilediğini belirtti.

"BÖYLE GİDERSE HEPİMİZ ARAÇLARIMIZI SATACAĞIZ"

Akaryakıt giderlerini karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Kıymaz, "Mazottan dolayı artık ne yapacağımızı şaşırdık. Vallahi billahi biz perişan olmuşuz" dedi. Van'a kadar 2 bin 500 liralık yakıt tükettiklerini belirten Kıymaz, gelirlerinin bu gideri karşılamadığını ifade etti.

Kıymaz, "Böyle giderse hepimiz araçlarımızı satacağız. Araçların üzerine ‘Satılıktır’ yazısı yazıp satacağız. Başka da yapılacak bir iş yok" diye konuştu.

İran-ABD savaşı nedeniyle yolcu gelişinin iyi olduğunu söyleyen Kıymaz, 10 gün öncesine kadar işlerin iyi gittiğini, ancak şu anda durgunluk yaşandığını belirtti.

300 LİRALIK BİLET, 2 BİN 500-3 BİN LİRALIK YAKIT

Kooperatif Başkanı Hamarat, Kapıköy Sınır Kapısı ile Van arasındaki mesafenin yaklaşık 110 kilometre, bilet fiyatının ise 300 lira olduğunu söyledi. Araçların 16 yolcu kapasiteli olduğunu belirten Hamarat, gidiş dönüşte yakıt giderinin 2 bin 500-3 bin lirayı bulduğunu ifade etti.

Van'dan dönüşlerde araçların çoğunlukla dolmadığını anlatan Hamarat, kimi zaman 5, 6 ya da 10 yolcuyla döndüklerini söyledi. Otel komisyonlarının da kazançlarını etkilediğini belirten Hamarat, "Millet eli boş dönüyor" dedi.

Artan yaşam maliyetlerinin şoförlerin ailelerini de zorladığını dile getiren Hamarat, işi bırakmanın da çözüm olmadığını söyledi. Okul giderleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturalarına dikkat çeken Hamarat, "Millet evine ekmek götüremiyor ama bırakamıyoruz da. Adam bıraksa zaten aç kalır" ifadelerini kullandı.