Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınındaki dinlenme tesisinde bir araya gelen sürücüler, sorunlarını ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı. TIR şoförleri adına konuşan Koray Torun, mesleklerini insan onuruna uygun koşullarda yapmak istediklerini belirterek uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin yaşadığı vize sorununa dikkat çekti.

‘AVRUPA’YA GİTMEK BİZİM İÇİN TATİL DEĞİL’

Schengen vizesi için randevu bulmakta zorlandıklarını, vize verilse bile sürenin mesleki faaliyetlerini yürütmek açısından yetersiz kaldığını söyleyen Torun, “Bizim için Avrupa’ya gitmek bir tatil değil. Bizler turist değiliz. İşimizin gereği olarak mesleğimizin kendine özgü koşullarının dikkate alınması gerekiyor” dedi.

Uluslararası taşımacılık yapan ve en az beş yıllık mesleki deneyimi bulunan, gerekli koşulları sağlayan şoförlere özel pasaport hakkı verilmesini isteyen Torun, vize ve Avrupa’da kalış süresine ilişkin kısıtlamaların sektördeki çalışmaları aksattığını ifade etti.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleme sürelerinin zaman zaman 4-5 güne ulaştığını belirten Torun, park alanlarının yoğunluğu karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Bekleme sırasında ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan sürücülerin market, restoran ve park işletmelerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle ek maliyetlerle karşılaştığını dile getiren Torun, “Kapıkule'de zaman zaman 4 ila 5 günü bulan bekleme süreleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Mevcut Park alanları bu yoğunluğu karşılamakta yetersiz kalıyor. Ayrıca bekleme süresince ihtiyaçlarımızı karşılamak zorunda olduğumuz market, restoran ve park işletmelerinde uygulanan fahiş fiyatlar. Zaten zor şartlarda çalışan sürücülerin ekonomik yükünü daha da artırıyor” diye konuştu.

RANDEVULU GEÇİŞ SİSTEMİ İÇİN ÇAĞRI

Sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması için geçmişte uygulanan randevulu geçiş sisteminin yeniden devreye alınmasını isteyen Torun, 2021 yılında kullanılan sistemin kaldırılmasının ardından yaşanan sorunlara çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Torun, taleplerini şu sözlerle dile getirdi: “Burada çözüm önerimiz nettir. 2021 yılında aktif olarak kullanılan ve düzenli işleyen ancak daha sonra uygulamadan kaldırılan randevulu geçiş sisteminin yeniden hayata geçirilmesini istiyoruz. Bununla birlikte Kapıkule'deki market restoran ve park işletmelerinin fiyatlandırma politikalarının ilgili kurumlar tarafından denetlenmesini talep ediyoruz”

Torun ayrıca Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda da Kapıkule’deki gibi bekleme parkı ve randevulu geçiş uygulamasının oluşturulmasını talep etti. Sınır kapılarında oluşan uzun araç kuyruklarının bölge halkının günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten Torun, TIR şoförlerinin doğal afet dönemlerinde de önemli görevler üstlendiğini vurguladı.

Taleplerinin ayrıcalık olmadığını belirten Torun, “Bizler ayrıcalık değil, mesleğimizi insan onuruna ve trafik güvenliğine yakışır şartlarda yapabilmek istiyoruz. Amacımız sorun çıkarmak değil, çözüm üretmek” dedi.

VALİ YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜLER

Basın açıklamasının ardından sürücüler, Gümrük ve Turizm İşletmeleri’ne (GTİ) bağlı TIR parkının girişine yürüyerek burada oturma eylemine başladı. Sorunlarının çözülmesini isteyen sürücüler arasından dört temsilci, jandarmanın izniyle Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı ile görüştü.

Görüşmenin ardından sürücü temsilcileriyle birlikte eylem alanına gelen Atlı, kendisine aktarılan sorunları takip edeceğini belirtti. Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan 180 gün içinde 90 gün kalış sınırının taşımacılık sektöründe önemli sorunlara yol açtığını ifade eden Atlı, konunun devletin üst makamları ve sektör temsilcileri aracılığıyla Avrupa Birliği nezdinde gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Güzergâh üzerindeki sorunlara ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ve denetimlerin sürdürüldüğünü belirten Atlı, “Biliniz ki sizin sorularınız, bizim de sorunlarımızdır” ifadelerini kullandı.

1600 TIR’IN GEÇİŞİ BEKLENİYOR

Vali Yardımcısı Atlı, son günlerde Kapıkule’de bekleyişe neden olan dozvola sorununun da çözüme kavuştuğunu bildirdi. Sorunun saat 14.00 civarında giderildiğini ve sürücülere bilgilendirme mesajları gönderildiğini belirten Atlı, izin sorunu nedeniyle bekleyen yaklaşık 1600 TIR’ın önümüzdeki bir iki gün içinde geçiş yapmasının beklendiğini söyledi.

Bulgaristan tarafındaki gümrük kapısında devam eden tadilatın da geçişlerde aksamalara yol açtığını kaydeden Atlı, yoğunluğu azaltmak amacıyla bazı araçların Hamzabeyli Sınır Kapısı’na yönlendirildiğini aktardı. Sınır geçişlerinin iki ülkenin koordinasyonuyla gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Atlı, Türk yetkililerin Bulgar makamlarıyla görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

Kapıkule ve Hamzabeyli başta olmak üzere Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında geçişlerin hızlandırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Atlı, “Biz sizlerin ayağına taş değmesini istemeyiz. Bu alanda çektiğiniz sıkıntıların farkındayız. İnşallah bunlarla ilgili olarak da bundan sonra daha güzel hizmetler almanız için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Vali Yardımcısı Şevket Atlı’nın açıklamalarının ardından saat 14.00’te başlayan oturma eylemi, saat 19.00’da sona erdi.