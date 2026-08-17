Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı üzerinden Türkiye'den çıkış yapmak üzere olan bir tırı riski analizleri kapsamında şüpheli olarak değerlendirerek takibe aldı.

X-RAY TARAMASINDA TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından x-ray taramasına sevk edilen tırda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı arama hangarına çekildi. Alanında uzman ekiplerce gerçekleştirilen detaylı aramada, tırın yasal yükünün içerisine gizlenmiş halde toplam 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

TIRA EL KONULDU, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Operasyonun ardından uyuşturucu taşınmasında kullanılan tıra ekiplerce el konuldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak sürdürülüyor.