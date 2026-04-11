Güney Kore Birleşme Bakanlığı başkent Seoul ile Kuzey Kore sınırına yakın Dorasan Station arasında turistik yolcu tren seferlerinin yeniden başlayacağını açıkladı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı’nın duyurusuna göre, söz konusu hat uzun bir aradan sonra tekrar yolcu taşımacılığına açılacak.

Daha önce Dorasan istasyonunun, Kuzey Kore’de bulunan Kaesong Industrial Region ile Güney Kore arasında malzeme ve ürün taşımacılığında kritik bir bağlantı noktası olarak kullanıldığı belirtildi. Bu hat, iki Kore arasındaki ekonomik iş birliğinin sembollerinden biri olarak görülüyordu.

2016'da KAPANMIŞTI

Açıklamada, artan siyasi gerilimler nedeniyle Kaesong Sanayi Bölgesi’nin 2016 yılında tamamen kapatıldığı hatırlatıldı. Bu gelişme, sınır ötesi ticari faaliyetlerin durmasına yol açmıştı.

Dorasan istasyonu, Kaesong’un kapanmasının ardından bir süre turistik tren seferleri için kullanılmaya devam etti. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle 2019 yılının sonlarında tüm seferler durduruldu ve hat tamamen kapatıldı.