Fon skandalında peş peşe gelen bürokrat tutuklamalarının arkasındaki süreçle ilgili dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Skandala ilişkin özel bir ekip kuruldu, birkaç kişiden oluşan ekip kapsamlı bir rapor hazırladı. Elde edilen bilgiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel bir brifingle sunuldu.

ÖZEL EKİP RAPOR HAZIRLADI

Fon skandalının büyümesi üzerine konunun araştırılması için özel bir ekip oluşturuldu. Birkaç kişiden oluşan ekip, olayın tüm yönlerini inceleyerek özel bir rapor hazırladı.

Raporda, skandalın boyutları, sorumlular ve atılması gereken adımlar ele alındı. Hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yalın haliyle aktarıldı.

İKNA SÜRECİNDEKİ KRİTİK UYARI

Erdoğan’a sunulan brifingde özellikle bir uyarının öne çıktığı belirtildi. Sunumun son cümlesinin dikkat çekici olduğu ifade edildi: Bu işin sorumluları cezalandırılmazsa bu fırtına hepimizi önüne katıp götürecek.

Bu sözlerle, skandalın siyasi ve idari sonuçlarının büyüyebileceğine dikkat çekildiği aktarıldı.

ERDOĞAN'IN 'TAMAM' DEMESİNİN ARDINDAN

Brifingin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tamam” dediği, bu onayın sonrasında yargı sürecinin hız kazandığı öne sürüldü.

Fon skandalına ilişkin soruşturma kapsamında bürokratlara yönelik peş peşe tutuklamalar gündeme geldi. Böylece kamuoyunda tartışma yaratan dosyada yeni bir aşamaya geçildi.