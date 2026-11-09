Kış aylarında termostatlar yüksek dereceleri gösterse de evlerin bir türlü ısınmaması ve kabaran faturalar tüketiciyi zorluyor. Uzmanlar, ısının önemli bir kısmının fark edilmeyen noktalardan kaçtığı konusunda uyarıyor.

Isıtıcıların saatlerce çalışmasına ve termostatların 20 °C ve üzerini göstermesine rağmen evlerdeki soğuk hava hissi kırılamıyor. Birçok kişi çareyi sıcaklığı artırmakta veya radyatörleri aralıksız açık bırakmakta buluyor; ancak bu durum yalnızca enerji faturalarının yükselmesine yol açıyor.

İklimlendirme uzmanlarına göre sorunun temel kaynaklarından biri, genellikle gözden kaçan kapı altı boşlukları. Kapı altındaki milimetrik bir aralığın bile sürekli bir hava sirkülasyonu yaratarak ortamı soğuttuğunu belirten uzmanlar, küçük bir maliyetle dakikalar içinde bu kaybın önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

ISI KAYBI YÜZDE 20'Yİ BULABİLİYOR

Kapı altlarının yapı içinde adeta bir "ısı köprüsü" gibi çalıştığı ifade edildi. Merdiven boşluğu, garaj veya bina girişinden sızan soğuk hava zeminden odaya yayılırken sıcak havanın kaçmasına neden oluyor.

Bu döngü, termostatın hedef sıcaklığa ulaşmak için kombi veya radyatörleri sürekli devrede tutmasıyla sonuçlanıyor. Yetersiz yalıtımlı kapı ve pencerelerin, üretilen ısının yüzde 20’sine varan oranda kaybedilmesine yol açtığı kaydedildi.

KAÇAKLARI KOLAYLIKLA TESPiT ETMENİN YOLLARI

Uzmanlar, yalıtım işlemine geçmeden önce basit yöntemlerle hava kaçaklarının belirlenebileceğini aktardı:

Zemin kontrolü: Kapı altına yaklaştırılan el ile hava akımının varlığı doğrudan hissedilebiliyor.

Kağıt testi: Pencere kanadı ile çerçeve arasına sıkıştırılan bir kağıt rahatça kayıp çıkıyorsa contaların yenilenmesi gerektiği anlaşılıyor.

Mum yöntemi: Perde gibi yanıcı maddelerden uzak tutulmak kaydıyla, contaların yakınına tutulan mum alevinin titremesi hava sızıntısını açıkça ortaya koyuyor.

EN KOLAY YÖNTEMLER TERCİH EDİLİYOR

En hızlı önlem olarak kendinden yapışkanlı sünger ve conta şeritleri öne çıkıyor. Kapı altının temizlenip genişliğe göre kesilen bandın iç kısma, zemine sıfıra yakın ancak açılıp kapanmayı engellemeyecek şekilde yapıştırılması hava sızdırmazlığını büyük ölçüde artırıyor.

Daha kalıcı ve estetik çözümler arayanlar için ise kapı altı rulosu, vidalanabilir veya yapışkanlı fırçalı profiller ile PVC süpürgelikler öneriliyor. Bu yöntemlerle ısıtıcının fazladan enerji harcamasına gerek kalmadan iç ortam sıcaklığı korunabiliyor.

HAVALANDIRMA MENFEZLERİNE DİKKAT

Uzmanlar, yalıtım yapılırken hayati bir noktaya da dikkat çekiyor: Evlerdeki havalandırma menfezleri kesinlikle kapatılmamalı. Hava girişlerinin bantlanmasının iç hava kalitesini bozacağı, özellikle ortamdaki oksijeni kullanan gazlı cihazların bulunduğu alanlarda ciddi tehlikelere yol açabileceği hatırlatıldı.

Doğru yöntemin; kapı altlarını izole ederken, pencereleri günde birkaç dakika tam açarak güvenli havalandırma sağlamak olduğu vurgulandı.