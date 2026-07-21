Sosyal medyanın son dönemdeki en büyük trendlerinden biri olan renkli kurdeleler, evlerin giriş kapılarını süslemeye devam ediyor. Feng Shui felsefesinden kadim Anadolu geleneklerine kadar uzanan bu sembolik ritüel; tuz serpme, adaçayı tütsüsü yakma veya cüzdana defne yaprağı koyma gibi popüler uygulamaların en yeni halkası haline geldi.

Yaşam alanlarımızın dış dünyaya açılan kapısı, enerjinin eve giriş noktası olarak kabul edildiğinden, bu alanlara yüklenen anlamlar da bir o kadar derinleşiyor. Son günlerde kapı kollarında sıkça karşımıza çıkan kırmızı, yeşil ve sarı kurdeleler ise aslında ev sahiplerinin hayata ve evlerine dair besledikleri özel niyetleri fısıldıyor.

KIRMIZI KURDELE İLE NEGATİF ENERJİDEN KORUYUN

Kırmızı kurdele, popüler inanışlarda ve Feng Shui öğretilerinde gücün, canlılığın ve yüksek yaşam enerjisinin en net sembolü olarak öne çıkıyor. Kapıya kırmızı bir kurdele bağlayanlar, evlerini kötü enerjilerden, kem gözlerden ve nazardan korumayı amaçlıyor. Genellikle yeni bir eve taşınırken, evlilik adımı atarken ya da stresli bir dönemin ardından haneye taze bir dinamizm katmak için bu renk tercih ediliyor. Aslında bu durum kültürümüze de hiç yabancı değil; lohusalık döneminde anneyi ve bebeği korumak ya da nişan törenlerinde aidiyeti simgelemek için kullanılan kırmızı, bu kez evin girişinde adeta enerjisel bir koruma kalkanı görevi üstleniyor.

YEŞİL KURDELE SAĞLIK VE HUZURUN SİMGESİ

Doğanın ve canlanışın rengi olan yeşil kurdele ise şifayı, huzuru ve ruhsal dengeyi evine davet etmek isteyenlerin tercihi oluyor. Kapısını yeşil bir kurdeleyle süsleyenler, aile bireylerinin sağlığını korumayı ve hayatlarına yeni, filizlenen fırsatların girmesini diliyor. Kadim şamanik geleneklerde ve dilek ağacı kültürlerinde doğrudan "hayat ağacı" ile özdeşleştirilen yeşil, evde kalıcı bir büyüme ve yenilenme enerjisi yaratmak isteyenler için köklü bir sembol statüsünde bulunuyor. Yaşamında radikal bir değişiklik yapmak veya içsel olarak dengelenmek isteyenler, bu rengin dinginliğine sığınıyor.

BOLLUK VE BEREKET SARI KURDELEYLE KAPINIZDA

Sarı kurdele ise doğrudan güneşin sıcaklığını, neşeyi, başarıyı ve maddi refahı evlerin eşiğine taşıyor. Finansal olarak yeni bir sayfa açmak, iş hayatında terfi almak veya ticari kazancını artırmak isteyenler kapı kollarına sarı kurdeleler iliştiriyor. Feng Shui felsefesinde zihinsel netliği ve odaklanmayı da temsil eden sarı, eve ayak basan misafirlerin içeriye pozitif ve neşeli bir ruh haliyle girmesine zemin hazırlıyor.

KURDELE RİTUELİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu popüler ritüeli evinde denemek isteyenlerin ise dikkat ettiği bazı küçük ama önemli detaylar var. Enerjiyi doğru yönlendirebilmek adına kurdeleleri bağlarken sadece görsel bir süsleme yapmaktan ziyade, o rengin temsil ettiği niyete odaklanmak gerektiğine inanılıyor. Ayrıca plastik veya sentetik malzemeler yerine pamuk, keten ya da ipek gibi doğal kumaşlardan yapılan kurdelelerin enerjiyi daha iyi ilettiği düşünüyoruz. Ritüeli gerçekleştirmeden önce kapı eşiğini sirkeli suyla temizlemek ise eski ve durağan enerjiyi evden uzaklaştırarak, renklerin getireceği taze enerjilere temiz bir alan açmanın en yaygın yolu olarak kabul ediliyor.