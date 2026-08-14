Svalbard’ın başkenti Longyearbyen'de, kutup ayılarından korunmak amacıyla ev ve araç kapılarını kilitlememe geleneği, bölgeye akın eden kruvaziyer turistlerinin özel mülk ihlalleri nedeniyle terk edilmeye başlandı.

KUTUP AYISI SAYISI İNSAN NÜFUSUNU AŞIYOR

Kuzey Kutbu'nun yaklaşık 800 kilometre güneyinde, Norveç'e bağlı Svalbard Takımadaları'nın idari merkezi olan Longyearbyen, 2 bin ila 3 bin civarında yerleşik nüfusa ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim alanlarından biri olan kömür madenciliği kasabasında, kutup ayısı nüfusu insan sayısından fazla bulunuyor.

Bölgedeki yaban hayatı riski nedeniyle yerel halk, cadde ve sokaklarda aç bir kutup ayısıyla karşılaşan kişilerin acilen sığınabilmesi amacıyla ev ve araç kapılarını günün her saati açık bırakma geleneğini sürdürüyordu.

ÖZEL KONUTLARI MÜZE GİBİ GEZMEYE BAŞLADILAR

Seyahat platformları tarafından paylaşılan bilgilere göre, son yıllarda bölgeye yanaşan dev kruvaziyer gemileri bu güvenlik uygulamasının değişmesine yol açtı. Tek seferde 7 bine kadar turistin kasabaya inmesiyle yerel nüfus kısa sürede birkaç katına çıkıyor.

Söz konusu ziyaretçilerin bazılarının açık tutulan kapılardan özel konutlara girdiği ve evleri müze gibi gezdiği belirtildi. Yaşanan mülk ihlalleri nedeniyle kasaba sakinleri, hayati güvenlik tavsiyelerine rağmen evlerini kilitlemeye başladı.

SİLAHLI REHBER BULUNUDURULMASI GEREKİYOR

Bölgedeki yüksek güvenlik riski sebebiyle Spitsbergen ve çevresine düzenlenen tüm grup gezilerinde silahlı rehber bulundurulması yasal bir zorunluluk olarak uygulanıyor.

Öte yandan seyahat ve çevre örgütleri, bölgeyi ziyaret eden turistlere balina eti tüketmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. Norveç'in ticari balina avcılığı kapsamında her yıl yaklaşık 1.000 Minke balinasının avlandığı ve bu etlerin Svalbard'daki restoranlarda servis edildiği aktarılırken, bu durumun deniz ekosistemi ve balina türleri üzerinde tehdit oluşturduğu ifade edildi.