Şişli'ye atanan kayyumun ilk icraatı Kent Lokantasını kapatmak oldu. Günde 40 liraya dört çeşit yemeğin yenebildiği Kent Lokantaları dar gelirli vatandaşın yardımına koşan en önemli hizmet olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle İstanbulluların hayatına giren Kent Lokantası, Şişli'ye atanan kayyumla Şişlilerin hayatından çıktı.

KENT LOKANTASI YERİNE HALK SOFRASI KURULDU

Şişli'de mahalle sakinleri, kapatılan Kent Lokantası’nın önünde yemek pişirip dağıtarak halk sofrası kurdu. Mahalle sakinleri, Kent Lokantası’nın bir an önce açılmasını istedi.

"BİZİ YOKSULLUĞA SÜRÜKLEYENLER KENT LOKANTALARINI KAPALI TUTUYOR"

Kent Lokantasının kapatılmasına tepki gösteren bir genç "Bizler bu kentin yoksul gençleri olarak özellikle böyle lokantalara, uygun yemek yiyebildiğimiz yerlere çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçerken böyle bir kararın kesinlikle karşısındayız. Bizi yoksulluğa sürükleyenler, bizi okurken çalışmak zorunda bırakılanlar olarak burada kazanılmış haklarımız var ve onları Şişli Belediyesi 5-6 gündür kapalı tutuyor. Biz bunun tamamen karşısındayız. Bunun için de her türlü mücadeleyi vereceğiz gerek İstanbul için gerek Şişli için" dedi.

"AÇ KALMAMIZI İSTİYORLAR"

Emekli olduğunu belirten Ahmet Yıkın, "Ben emekliyim. Her şey gittikçe zorlaşıyor. Emekliyim halen çalışıyorum. Bakalım daha geleceğimiz ne olacak" dedi. Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu:

"Halkın özellikle emekli ve öğrencilerin ucuza yemek yiyebildiği bir yer vardı. Ucuz yiyebileceği yeri yok dediler, 'Bunlar ölsün, yemek yemesin, aç kalsın' dediler. Bizi açlığa mahkum etmek için gelen kayyum Kent Lokantalarını kapatmaya karar verdi. Bir lokantaya gittiğin zaman bir çorba 100 lira. Yiyebilme şansımız var mı? Aldığımız maaş 15 bin lira, bir çorba 100 lira. Biz elektriği ne ile ödeyeceğiz, suyu ne ile ödeyeceğiz. Torunlarımıza nereden harçlık vereceğiz? Aç karnımızı ne ile doyuracağız ama bunlar bizim aç karnımızı doyurmamızı değil, bizim aç kalmamızı istiyorlar. Bunun için de biz bir an önce Kent Lokantalarının yeniden açılmasını, yoksul insanların özellikle emekli maaşlarının arttırılmasını, işçi ücretlerinin arttırılmasını rantiyeye giden paranın biraz da işçiye köylüye emekliye gitmesini istiyoruz."

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Yaşlı bir vatandaş ise "Biz çok kızgınız. Gönül ister ki Kent Lokantalarına ihtiyaç olmadan yaşayan emekliler olsun bu ülkede. Diğer ülkelerdeki emekliler dünyayı dolaşıyor, biz köyümüze gitmeye bilet alamıyoruz. Şimdi Kent Lokantalarımız var onu da elimizden alıyorlar. Bir kilo kuru soğan alıyorsun 40-50 liraya. Burada 3-4 çeşit yemek yiyorduk. Asgari ücretle çalışan insanlarımız kesinlikle kötü bir duruma düştüler. Geliyorlardı kuyruklarla burada 40 liralık yemek yemek için. Kim maddi durumu iyi olsa burası yerine daha güzel bir yerde yemek istemez ki? Var olanı da elimizden alıyorlar. İnsanca yaşamak istiyoruz" dedi.