Ankara Güvenpark’ta eylemde olan gaziler, Sakarya Caddesi’nde direnen madencilere destek yürüyüşü düzenledi. Emekçiler ve gaziler baretlerini yere vurarak ortak oturma eylemine geçti. Gaziler “Burada hak mücadelesi veren, ailesine ekmek götürmeye çalışan madencilerimize biz şehit aileleri ve gaziler olarak destek vermeye geldik. Direne direne hep beraber kazanacağız” dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ GELDİ

Bu arada dün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da gazileri ziyaret etti. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu’ndan geçen gazilerle ilgili kanun teklifinin kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını söyledi. Çerçioğlu “Milletin meclisine zor girdik. Önce bizi almadılar, o Meclis bugün varsa gaziler şehitler sayesinde var. Kapının önünde Mercedesler, Audiler dizilmiş, 35 kişi de oturmuş, bu vatan ve bayrak için 20 yaşında canını, bacağını kaybedenlere 3 kuruşu tartışıyor” dedi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu ve beraberindeki gaziler, Sakarya Caddesi’ne yürüdü.

EMİRLE ÖLÜME GİTTİK

Çerçioğlu “Bize 3-5 kuruş verip ağzımıza bir parmak bal çalacaklar. Diğer taraftan da şerefsiz canileri serbest bırakma derdindeler?” dedi ve şunları söyledi:

“Yandaş derneklerle görüşüp bir kanun teklifi getirdiler. Mehmet Ali Çelebi de bunun için ‘Örneği görülmemiş problemleri çözecek’ diyor. Dalga mı geçiyorsun? Kimin problemini çözdün? Üç kuruşa tamah etmeyiz buradan da gitmeyiz” dedi.

YORGUN BARET SONUNDA KIRILDI

Madencilerin yorgun baretleri, yere vurmaktan kırıldı. Alacaklarının ödenmesi talebiyle 11 gündür eylem yapan Doruk Madencilik işçileri de, Güvenpark’ta eşit özlük hakları talebiyle açlık grevi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmişti.