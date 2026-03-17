Güvenlik uzmanları, son günlerde mahalle aralarında sıkça rastlanan ve çoğu kişinin fark etmediği bazı işaretlerin, hırsızlık şebekeleri tarafından yapılan kapsamlı planların bir parçası olduğunu belirtiyor. Artık hırsızlar, evlere girmeden önce risk analizi yapmak için kapı önlerine, posta kutularına ya da paspas altlarına özel semboller bırakıyor.

GİZLİCE GÖZLEMLİYORLAR

Hırsızlar, genellikle gün içinde evlerin önünden geçerek içeride kimsenin olup olmadığını gözlemliyor. Uzun süre sessiz kalan evler ve kapı önünde biriken alınmamış broşürler, hırsızlar için “kolay hedef” anlamına geliyor. Ancak asıl tehlike, bu gözlemler sonucunda kapı eşiklerine bırakılan küçük ve fark edilmeyen işaretlerde saklı.

KAPI İŞARETLERİNE DİKKAT

Herkesin basit bir reklam broşürü olarak değerlendirdiği bazı detaylar, aslında hırsızlar için bir şifreleme yöntemi olarak kullanılıyor. Küçük plastik parçalar veya kağıtlar kapı koluna sıkıştırıldığında ve 24 saat boyunca yerinden oynamadığında, bu evin boş olduğu anlamına geliyor. Hırsızlar ayrıca kapı zillerinin yanına ya da kapı pervazlarına kurşun kalemle çizilen küçük “X” işaretleri, daire şekilleri veya rakamlar kullanıyor. Bu işaretler, evin kaç kişi tarafından kullanıldığını, içeride köpek olup olmadığını veya en uygun giriş zamanını göstermek için işlev görüyor.

PASPAS ALTINDAKİ GİZLİ İŞARETLER

Kapı kolları kadar paspas altları da hırsızlar için işaretleme noktası haline gelmiş durumda. Paspasın altına yerleştirilen ince bir dal parçası veya kapının önüne bırakılan küçük bir taş, hırsızlara kapının açılıp açılmadığını net biçimde gösteriyor. Bu nedenle ev sahiplerinin kapı çevresi, ziller ve paspasları dikkatle kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Kapınızda, duvarınızda veya zil panelinizde size ait olmayan ve anlam veremediğiniz bir çizim ya da nesne fark ederseniz, bunu derhal temizlemek gerekiyor. Aynı zamanda durumu mahalle sakinleriyle paylaşmak ve güvenlik güçlerine bilgi vermek, devriye sayısının artırılmasını sağlayarak olası bir hırsızlık girişimini başlamadan engelleyebilir. Uzmanlar, bu tarz işaretlerin fark edilip önlem alınmasının, ev güvenliğini korumanın en etkili yollarından biri olduğunu belirtiyor.