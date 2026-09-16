Colorado'da bu yıl ayılarla ilgili 7 binden fazla ihbar kayıtlara geçti. Bu vakaların önemli bir bölümünde ayıların yerleşim yerlerine kadar indiği belirtildi. Böylece daha yıl tamamlanmadan 2019'da kaydedilen yaklaşık 5 bin 400'lük önceki yıllık rekor aşıldı. Yetkililer, doğal besin kaynaklarının azalması nedeniyle ayıların yiyecek bulabilmek için daha büyük riskler almaya başladığını belirtiyor.

EVİN KORİDORUNDA İKİ AYIYLA KARŞILAŞTI

En dikkat çekici olaylardan biri Colorado'nun Granby kasabasında yaşandı. Evinde sesler duyan Matt Errico, kontrol etmek için kalktığında koridorda iki genç kara ayıyla karşılaştı. Bir süre karşı karşıya kalan ayılar daha sonra açık kapıdan dışarı kaçtı.

Aynı bölgede ayılar bir dükkana girerken görüntülendi. Colorado Springs'te ise bir ayı itfaiye istasyonuna girip ağzında bir nesneyle dışarı çıkarken güvenlik kamerasına yakalandı. Başka bölgelerde restoranların çöp kutuları, soğutucuları ve yiyecek depoları da ayıların hedefi haline geldi.

Yaşananlar yalnızca birkaç olayla sınırlı değil. Colorado'nun Douglas County bölgesinde ayı hareketliliğinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 155 arttığı bildirildi. Eyalet genelinde yetkililere ulaşan ayı ihbarlarının da geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıktığı belirtiliyor.

KURAKLIK YİYECEKLERİNİ AZALTTI

Ayıların yerleşim yerlerine yönelmesinin arkasında bölgedeki kuraklık bulunuyor. Düşük kar örtüsü ve yağış eksikliği nedeniyle meyveler, yemişler ve diğer doğal besin kaynakları ciddi şekilde azaldı. Normal şartlarda ihtiyaç duydukları yiyeceğin büyük bölümünü doğada bulan ayılar, yeterli besin bulamayınca çöplere, evlere ve işletmelere yöneliyor.

Üstelik sonbahar yaklaşırken ayılar kış uykusu öncesindeki yoğun beslenme dönemine giriyor. Bu dönemde mümkün olduğunca fazla kalori almaya çalışan hayvanların yiyecek arayışı daha da artıyor. Yetkililer, önümüzdeki haftalarda insanlarla karşılaşmaların daha da çoğalabileceğinden endişe ediyor.

Durum ayılar açısından da ağır sonuçlar doğuruyor. İnsanların yaşadığı alanlarda yiyecek bulmaya alışan ayılar zamanla tekrar tekrar yerleşim yerlerine dönebiliyor. New Mexico'da bu yıl 187 ayının öldürüldüğü, Utah'ta ise 39 ayının öldürülmesiyle şimdiden yıllık rekorun kırıldığı bildirildi.

Yetkililer bölge halkından çöpleri açıkta bırakmamalarını, evcil hayvan mamalarını dışarıda tutmamalarını, kapı ve pencereleri güvenli şekilde kapatmalarını istiyor. Amaç yalnızca insanların güvenliğini sağlamak değil, yiyecek için yerleşim yerlerine alışan ayıların öldürülmek zorunda kalmasının da önüne geçmek.