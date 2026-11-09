Türkiye'nin Rusya pazarına gerçekleştirdiği mobilya dış satımında eylül ayında yıllık bazda daralma görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre; koltuk, oturma grupları, ofis, mutfak, yatak odası mobilyaları ve mobilya parçalarını içeren ihracat tutarı, Eylül 2026’da 1 milyon 172 bin 810 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında 3 milyon 765 bin 483 dolar seviyesinde olan dış satım, 2 milyon 592 bin 673 dolarlık azalışla yıllık bazda yüzde 68,85 geriledi. Buna karşın, bir önceki aya kıyasla toparlanma izlendi; ağustosta kaydedilen 861 bin 366 dolarlık ihracata göre eylülde yüzde 36,16 artış sağlandı.

DOKUZ AYLIK DIŞ SATIM 16,3 MİLYON DOLAR OLDU

Ocak-eylül dönemini kapsayan dokuz aylık süreçte Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği mobilya ihracatı 16 milyon 319 bin 370 dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 24 milyon 712 bin 847 dolarlık rakamla karşılaştırıldığında, dokuz aylık ihracatta 8 milyon 393 bin 477 dolarlık düşüş yaşandı. Bu azalış, dönemsel bazda yüzde 33,96'lık gerilemeye işaret etti.

OFİS VE METAL MOBİLYALARDA DÜŞÜŞ, AHŞAP GRUPLARDA ARTIŞ

Eylül ayındaki ürün bazlı dağılımda en yüksek ihracat 442 bin 195 dolar ile diğer ahşap mobilyalar grubunda gerçekleşti. Söz konusu kalemde yıllık artış yüzde 34,98 oldu.

Diğer ürün kalemlerinde kaydedilen değişimler ise şu şekilde gerçekleşti:

Ahşap ofis mobilyaları: Eylül 2025'te 968 bin 931 dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında yüzde 99,67 azalarak 3 bin 154 dolara indi.

Metal mobilyalar: Metalden diğer mobilya ihracatı yüzde 88,49 düşüşle 669 bin 662 dolardan 77 bin 75 dolara çekildi.

Ahşap iskeletli oturma mobilyaları: İhracat yüzde 76,97 gerileyerek 450 bin 803 dolardan 103 bin 827 dolara düştü.

YATAK ODASI VE MOBİLYA PARÇALARI İHRACATI ARTTI

Yılın ilk dokuz ayında en yüksek ihracat tutarına 3 milyon 524 bin 970 dolarla diğer ahşap mobilyalar ulaştı. Bu kategoriyi 2 milyon 432 bin 257 dolarla diğer metal mobilyalar ve 2 milyon 227 bin 337 dolarla ahşap ofis mobilyaları takip etti.

Ocak-eylül döneminde bazı alt kalemlerde ise artış kaydedildi:

Ahşap yatak odası mobilyaları: İhracat tutarı 728 bin 477 dolardan yüzde 54,39 artışla 1 milyon 124 bin 714 dolara yükseldi.

Ahşap mobilya parçaları: Geçen yılın aynı döneminde 379 bin 370 dolar olan dış satım, yüzde 116,49 artarak 821 bin 312 dolara çıktı.

Dokuz aylık periyotta en yüksek parasal gerileme diğer metal mobilyalar kaleminde görüldü. Bu gruptaki ihracat 3 milyon 181 bin 576 dolar azaldı. Aynı dönemde diğer malzemelerden üretilen mobilya parçalarında 2 milyon 615 bin 400 dolarlık, ahşap iskeletli döşemeli oturma mobilyalarında ise 1 milyon 15 bin 23 dolarlık düşüş kayıtlara geçti.