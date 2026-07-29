

Türk mutfağının yurt dışındaki en çok tercih edilen ve son dönemde kırdığı ihracat rekorlarıyla adından söz ettiren yaprak sarması, Avrupa Birliği sınırında beklenmedik bir prosedür engeliyle karşılaştı. Yurt dışı pazarlarında kapış kapış giden ürünün Kıbrıs gümrüğünde alıkonulduğu bildirildi.

Rekor büyümeyle dikkat çeken yaprak sarması sevkiyatlarından biri, Kıbrıs sınır kontrol noktasında gümrük denetimine takıldı. Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında yayımlanan 2026.6702 numaralı resmi bildirime göre, Türkiye'den gönderilen yaprak sarması sevkiyatı orijinal sağlık ve menşe sertifikasının eksikliği gerekçesiyle durduruldu.

BELGE EKSİKLİĞİNDEN İZİN VERİLMEDİ

İhracatçıları rahatlatan detay ise ürün kalitesinden geldi. Bildirimde yer alan risk değerlendirmesine göre, durum "Ciddi Değil" sınıfında değerlendirildi.

Üründe bakteriyel, kimyasal ya da pestisit kaynaklı hiçbir gıda güvenliği riski tespit edilmedi. Yaprak sarmaların sınırda tutulma sebebinin tamamen bürokratik belge eksikliğinden ibaret olduğu vurgulandı.

RESMİ ALIKOYMA UYGULANDI

Gümrük otoriteleri ürünler hakkında "Resmi Alıkoyma" (Official detention) tedbiri uygularken, eksik belgelerin tamamlanması halinde sevkiyatın gümrükten çekilebileceği ifade ediliyor.

İHRACAT REKORUYLA GÜNDEMDEYDİ

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türk mutfağının önemli lezzetlerinden yaprak sarmada geçen yılın ilk 5 ayında 9,5 milyon dolar ihracat geliri elde edilirken, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 36,84 artışla 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirilmişti. Dış pazarlardaki bu gurur verici rekorun ardından, Kıbrıs'tan gelen haber ihracatçıları şaşırttı.