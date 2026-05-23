AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına üniversite kampüsünde düzenlenen protestoda çok sayıda öğrenci katılarak "Devlet elini okulumdan çek" sloganı attı.

Kampüs içinde toplanan öğrencilere çok sayıda mezun da destek vermek üzere üniversiteye geldi. Ancak üniversite yönetimi, kampüs kapısını kilitleyerek öğrencilerin dışarı çıkmasını, mezunların ise içeri girmesini engelledi.

Öğrenciler, kampüs içinde “Bilgi bizimdir bizim kalacak”, “Hak, hukuk, adalet”, “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atarak kapının açılmasını talep etti. Polis ise iki kez anons yaparak “attığınız sloganlar kanunsuzdur” dedi.

OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Bir süre sonra öğrenciler ve öğretim üyelerinin girişimleriyle kapıdaki kilit kaldırıldı. Mezunlar, öğretmen sendikası temsilcileri ve öğrenciler yeniden bir araya gelerek rektörlük binası önüne yürüdü. Burada yapılan açıklamaların ardından sloganlar eşliğinde oturma eylemine geçildi.

Öğrenciler, okullarının kapatılmasına tepki gösterdi.