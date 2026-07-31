Uzmanlar ve güvenlik birimleri, tatil veya uzun süreli seyahatler öncesinde evlerin boş olup olmadığını anlamak için kullanılan yaygın bir hırsızlık gözlem yöntemine karşı uyarıda bulundu. "Tutkal noktası" olarak bilinen bu yöntemde, kapı ile pervaz arasına şeffaf tutkal veya neredeyse görünmez ince bir iplik yerleştiriliyor.

YÖNTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Kapının açılması durumunda bu ince bağlantı hemen kopuyor veya yerinden oynuyor. Eğer işaret 24 ila 48 saat boyunca bozulmadan kalırsa, kötü niyetli kişiler konutun boş olduğu sonucuna varabiliyor. Frasız sigorta kuruluşu MAIF ve Belçika federal polisi de bu tekniği boş evleri tespit etme yöntemleri arasında gösteriyor.

Ancak yetkililer, her izin hırsızlık işareti olmayabileceğine dikkat çekiyor. Toz, boya kalıntıları, örümcek ağları veya yıpranmış contalar da benzer görüntüler oluşturabiliyor. Bu nedenle işaretin; posta birikmesi, panjurların hareketsiz kalması ve kapı çevresindeki diğer izler gibi çevresel faktörlerle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

KAPIDA 10 SANİYEDE YAPILABİLECEK KONTROL NOKTALARI

Uzmanlar, evden ayrılmadan önce veya eve dönüldüğünde kapının şu üç bölgesinin hızlıca incelenmesini öneriyor. Kol hizası veya hemen üzeri, kasaya denk gelen üst bölge, kapı ile kasanın birleştiği alt alanlar.

Ayrıca pervaza sıkıştırılmış kağıt parçaları, yerinden oynatılmış paspaslar, kapı önüne bırakılan nesneler ve el ilanlarıyla dolup taşan posta kutuları da kontrol edilmesi gereken diğer unsurlar arasında yer alıyor.