İngiltere'nin Güney Yorkshire bölgesindeki tarihi Wentworth köyünde, binaların özgün dokusunu ve görsel bütünlüğünü korumak amacıyla son derece sert konut ve yaşam kuralları yürürlükte tutuluyor. Yerleşim yerinde yaşayan sakinlerin ve işletmelerin mülkler üzerinde keyfi değişiklik yapması tamamen yasaklanırken, köyün tarihi estetiği yerel yönetim ve vakıf tarafından kesintisiz denetim altında tutuluyor.

EVLERDE HANGİ MİMARİ UYGULANIYOR?

Köydeki tüm konutlar yerel bal rengi kumtaşından inşa edilmiş olup tamamen uzun süreli kiralama modeliyle yönetiliyor. Mülk sakinlerinin ön kapılarını yerleşimin imza niteliğindeki özel yeşil ton dışında bir renge boyaması yasaklanırken, pencere çerçevelerinde ise yalnızca beyaz ve krem renklerinin kullanımına izin veriliyor.

Tarihi Gürcü mimarisine uygun olarak pencerelerin, kapıların ve hatta yağmur oluklarının simetrisinin korunması şart koşulurken, dış cephe tadilatları sadece sertifikalı uzman müteahhitler tarafından gerçekleştirilebiliyor. Nesilden nesile devredilen kiralık evlerde soy hattının kesilmesi durumunda ise kira bedelleri anında artırılıyor.

TİCARİ FAALİYETLER VE TRAFİK KURALLARI NASIL DÜZENLENİYOR?

Wentworth sınırları içerisinde modern perakende zincirlerinin, elektronik sigara dükkanlarının veya fast food restoranlarının açılmasına kesinlikle izin verilmiyor. Ticari gayrimenkullerin kısıtlı olduğu yerleşimde hizmet veren işletmeler tek bir bakkal, bir kafe ve iki geleneksel pub ile sınırlandırılmış durumda tutuluyor.

Tarihi dokuyu korumak adına işletmelerin protokollere uyumu yakından takip edilirken, artan turist yoğunluğu da yeni önlemleri beraberinde getiriyor. Köy içindeki mevcut saatte 30 mil olan araç hız sınırının, güvenlik gerekçesiyle yerel halkın talebi doğrultusunda saatte 20 mile düşürülmesi hedefleniyor.