TBMM’de sahte oy krizine yol açan ve 233 oyla kabul edilen anlaşma uyarınca yolcu ya da araç geçiş garantili köprü, otoyol, tünel, havaalanı gibi ‘Deli Dumrul‘ projelerinin ardından ‘elektrik garantili’ güneş enerjisi santralimiz de oldu.

VERGİ YOK

Suudiler, Sivas ve Karaman’da ücretsiz tahsis edilecek arazide santral kuracak, Anadolu‘yu ısıtan güneş ışınlarından üretilen elektriği de 30 yıl süreyle Euro üzerinden bize satacak. Suudiler, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödemeyecek. Harç, fonlardan da muaf olacak. Suudiler’in ürettiği elektrik için ilk 5 yılda megavatına 47.5 Euro ödenecek.

Kalan 25 yılda ise Sivas‘ta 23.41 Euro, Karaman‘da 19.95 Euro ödenecek. 25 yıllık sürede Sivas‘ta her bir kilovatsaat elektrik 2.35 Euro‘ya, Karaman‘da ise 1.99 Euro‘ya gelecek. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ‘’Suudilere istisna, teşvik, ayrıcalık veriliyor. Türkiye’nin kaynakları kapitülasyon sayılacak biçimde Suudi Arabistan’a veriliyor’’ eleştirisini yaptı.

Maliyeti 6 milyar Euro’yu aşacak

Elektrik Mühendisleri Odası, anlaşmanın Türkiye’ye Faz 1 aşamasındaki maliyetinin 2.5 milyar Euro’ya, Faz 2 aşamasındaki maliyetinin de 3.7 milyar Euro’ya ulaşacağını hesaplıyor. Toplam maliyeti ise 6 milyar Euro’yu aşacak.