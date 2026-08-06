Yorucu bir seyahatin ardından otel odasına yerleşip dinlenmeye çekilmeden önce tecrübeli gezginlerin asla atlamadığı sıra dışı bir uygulama bulunuyor. Bu yöntemin bavul yerleşimi ya da dijital eşyalarla hiçbir ilgisi bulunmuyor. Tüm süreç banyo tezgahında duran sıradan bir cam su bardağında düğümleniyor.

KAPI KOLUNA BARDAK ASMAK

Bir batıl inanç gibi görünse de sık seyahat edenlerin sıklıkla başvurduğu bu teknik pratik bir alarm mekanizması işlevi görüyor. Gece yatmadan önce kapı koluna yerleştirilen cam bardak dışarıdan kapı zorlandığında veya kol aşağı indirildiğinde doğrudan yere düşüp kırılıyor. Ortaya çıkan yüksek ses odadaki kişiyi anında uyandırıyor. Dijital güvenlik araçlarına alternatif olarak kullanılan bu yöntem otel odalarındaki en pratik kişisel güvenlik adımları arasında yer alıyor.