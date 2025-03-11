Ali Can POLAT

Türkiye, yüksek vergiler ve düşük alım gücü ile vatandaşı her alanda güvensiz kaçak alışverişe yönlendiriyor. Kaçakçılık o kadar normalleşti ki, sigara kaçakçıları müşterilerin evine kadar kurye ile teslimat yapar hale geldi. Halk sağlığı uzmanları kaçak elektronik sigaraların vatandaşın sağlığını riske attığını söylerken tekel bayi dernekleri ise, devletin vergi kaybına dikkat çekti. Yaklaşık 20 milyon kişinin düzenli sigara kullandığı ve yıllık 15 milyar dolarlık pazarın oluştuğu Türkiye’de hemen her gün yeni bir sigara zammı haberi geliyor. 2020’de ortalama sigara fiyatı 16 lirayken bugün yüzde 400 artışla 80 liraya çıktı. İktidarın ‘sigara kullanımını azaltmak için’ yaptığını savunduğu bu zamlar, sigara kullanıcılarını kaçak sigara ve elektronik sigaraya yöneltti. Vazol, ıqos, puf gibi isimlerle bilinen bu sigaraların Türkiye’de satışı yasak ancak çok yaygın bir satış ağı var. Öyle ki kaçakçılar whatsapp üzerinden iletişim kurdukları müşterilerin evlerine ‘kurye’ aracılığı ile kapıya kadar ürün gönderimi yapıyor.

Pazar payı yüzde 20

Bu yöntemle Iqos adı verilen sigaradan alan Bahar K., “Kullandığım sigara 83 liraya çıktı. Her gün yeni zam duyunca artık bıktım buna geçtim” dedi. 2 yıl önce bu ürünlerin pazardan yüzde 5 pay aldığını söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, “Sadece geçen yıl sigaraya 7 kere zam geldi. Bu zamlarla birlikte kaçak elektronik sigaraların pazar payı yüzde 20’ye yükseldi” diye konuştu.

Vergiler çığırından çıktı

Elektronik sigaraların dünya ülkelerinde yasaklandığını söyleyen Erol Dündar şunları söyledi: “Talep o kadar fazla ki eve servis yapıyorlar. Bizim müşterimiz yüzde 30 düştü, kaçakçılarınki arttı. Bu elektronik aletler gençler arasında da çok popüler, biz yasal teamüllere uyup çocuklara satmıyoruz ama kaçakçı yasa dinlemiyor. Sigaradaki vergi politikası kaçakçılara müşteri kazandırıyor. 1 paket sigaradaki 20 dal sigaranın 16’sı vergi payı, vergiler iyice çığırından çıktı”