Ali Can POLAT/SÖZCÜ

Sigara ve alkoldeki yüksek vergilerin yaşam tarzına müdahale aşamasına geçtiği sık sık dile getirilirken görevi vatandaşı korumak olan devlet, bu vergilerle vatandaşı suça itiyor. Alkoldeki yüksek vergilerle yüzlerce kişi hayatını kaybederken, sigaradaki vergilerse vatandaşı kaçak tütün mamulleri ve kaçak elektronik sigaralara yönlendiriyor.

PARAYI ALIP KAYBOLDULAR

Geçen hafta SÖZCÜ, elektronik sigara kaçakçılarının kurye ile kapıya teslim hizmete başladığını gündeme taşımıştı. 150-600 TL arası ücretlerle kaçak elektronik sigarayı vatandaşın kapısına götüren kaçakçıların artmasıyla bu işin dolandırıcılığı da arttı. Kurumsal bir firmada çalışan B.K. “Whatsapp üzerinden iletişime geçtim. İnternet sitesinden buldum numarayı da. Ürünü seçtim, fiyatta anlaştık. Bana attıkları IBAN numarasına parayı ödedim. Ardından sipariş gelmedi. Daha sonra numaraya ulaşmaya çalıştım ama beni engelleyip ortadan kayboldular” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Güvenmek için konum istedim attılar. Attıkları konuma gittiğimde öyle bir yer yoktu. Sonra aradım açan olmadı. Güven kazanmak için rastgele bir konum göndermişler” dedi.

‘Çocuklar da maruz kalıyor’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, “Vatandaş bunları alırken kimseye danışmıyor tabi, internet üzerinden satılıyor ister istemez suç ortamı yaratıyor. Yasadışı bir alışveriş olduğu için tamamen güvene dayalı bir ortam oluşuyor yasal hiçbir hakkınız yok. Dolandırıcılığın yanı sıra bu ürüne çocuklar da çok kolay ulaşıyor. Biz tütün mamullerini çocuklara satmıyoruz yasal olarak ama kaçakçılar çocuk yaşlı dinlemiyor” diye konuştu