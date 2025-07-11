Olay, 13 Haziran’da bir rezidansın önünde meydana geldi. Motosikletli Kerim A. ve Sezai Y., Esra A.’nın içinde 6 bin TL, cep telefonu ve hesap kartlarının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çalmaya çalıştı. Direnen Esra A., motosikletle birlikte metrelerce sürüklenerek yaralandı. Bu sırada motordan düşen Sezai Y., yaralanan kadının elindeki çantayı alıp, koşarak yeniden motosiklete bindi. İki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavi olan Esra A., taburcu olduktan sonra emniyete gidip şikayetçi oldu. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakaladı.

Kerim A. alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığı ileri sürürken, Sezai Y. ise motosikleti kendisinin kullandığı ancak kapkaçla ilgisinin olmadığını iddia etti. 2 şüpheli işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.