Yorkshire Wildlife Park’ta yaşanan felaketin ardındaki sır perdesi aralanmaya başladı. Olay anında parkta bulunan Del Taylor isimli ziyaretçi, yaşamını yitiren gençle saldırıdan hemen önce yollarının kesiştiğini ifade etti. Taylor’ın paylaştığı bilgilere göre, 20’li yaşlarında olduğu değerlendirilen genç adam, arkasında Sibirya kaplanının yer alacağı bir fotoğrafının çekilmesini rica ederek cep telefonunu kendisine uzattı.

Kadının partneri tarafından kayda alınan video görüntülerinde; genç adamın tebessüm ederek "Bir tane daha, bir tane daha" dediği ve çekim bittikten sonra "Teşekkür ederim hanımefendi" diyerek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Taylor ve partneri yollarına devam ederken, çok kısa bir süre sonra parkta dehşet anları yaşandı.

Bariyerleri Aşıp Yaşam Alanına Girdi

Kamera karşısında son derece sakin görünen genç, fotoğraf çekiminin ardından güvenlik engellerini tek tek aşarak "Altai" isimli Sibirya kaplanının bulunduğu iki dönümlük alana adım attı. Yırtıcı hayvanın aniden saldırdığı genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın ve çaresiz bakışları arasında ağır şekilde yaralandı.

Güney Yorkshire Polisi, cumartesi günü saat 13.35 sularında gelen ihbar üzerine harekete geçildiğini bildirdi. Bölgeye acil olarak sevk edilen tıbbi ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen talihsiz genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acil Durum Alarmı Verildi: Ziyaretçiler Tahliye Edildi

Saldırının gerçekleşmesiyle birlikte park yönetimi acil durum protokollerini derhal devreye soktu. Görevlilerin kaplanın dikkatini dağıtmak amacıyla büyük çaba sarf ettiği ve bu sırada ziyaretçilerin hızla tahliye edildiği aktarıldı.

Yetkililer, kaplanın kendi kapalı alanında kaldığını, herhangi bir zarar görmediğini ve çevredekiler için bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. Emniyet güçleri ise sosyal medya platformlarında felakete ait görüntülerin yayılmaması hususunda kamuoyuna uyarıda bulundu.

Yırtıcı Hayvan Uyutulmayacak

Olayın ardından derin üzüntü duyduklarını belirten Yorkshire Wildlife Park yönetimi, hayatını kaybeden gencin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Park yetkilileri, Şubat 2025'te Norveç’teki Dyreparken Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen ve ardından İngiltere’ye getirilen Altai isimli Sibirya kaplanının uyutulmayacağını duyurdu.