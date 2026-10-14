Saldırı öncesinde kafesin içinden kayda aldığı videoyu Instagram hesabından paylaştığı belirlenen 20'li yaşlarındaki Chapman’ın, kaplana sadece birkaç metre mesafeden yaklaşarak o anları saniye saniye kaydettiği görüldü.

Sosyal medyada yayımlandıktan kısa süre sonra silinen korkunç görüntüde, dev kaplanın ahşap bir platform üzerinde yattığı, videoyu çeken Chapman’ın ise ağır nefes sesleri eşliğinde hayvana doğru ilerlediği fark ediliyor.

Arka planda ise durumu fark eden çevredekilerin şaşkınlık ve panik içerisinde "Aman Tanrım" diyerek bağırdığı duyuluyor.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLARLA MÜCADELE EDİYORDU

Akılalmaz olayın ardından açıklama yapan acılı aile, bir dönem BBC ve ITV'nin popüler dizilerinde rol alan zeki ve sıcakkanlı oğullarının uzun süredir ağır bir psikolojik rahatsızlıkla mücadele ettiğini ve güçlü ilaçlar kullandığını belirtti.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediklerini ifade eden aile, oğullarının hastalığın etkisiyle böyle bir adım atmış olabileceğine işaret etti. Yaşanan trajedinin ardından güvenlik incelemeleri başlatılırken, olayın meydana geldiği vahşi yaşam parkı ziyaretçilere kapatıldı.