İngiltere’deki Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı, çocuklu ailelerin gözleri önünde yaşanan korkunç bir trajediyle sarsıldı. Hayvanat bahçesindeki 5 metre yüksekliğindeki koruma çitlerini aşarak kaplan kafesine atlayan bir kişi, Amur kaplanı Altai’nin saldırısına uğrayarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 1 metre yüksekliğindeki seyir platformundan kaplan alanına giren talihsiz adam, kaplanın hedefi oldu. Çevredeki ziyaretçilerin bağırtılarına ve hayvanın dikkatini dağıtma çabalarına rağmen kaplan, adamın üzerine atladı.

"DUR, DUR"

Sosyal medyaya düşen ve polisi alarma geçiren dehşet anlarına ait görüntülerde, adamın son sözleri yürek burktu. Son görüntülerde kaplanın önünde oturup parmağını sallayarak çaresizce "Dur, dur!" ve "Hayır, hayır!" diye haykırdığı duyuldu. Kaplan, çaresizce bağıran adamı boynundan yakalayarak sürükledi.

ÖTENAZİ EDİLMEYECEK

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri adama müdahale edemezken, duyulan silah seslerinin ardından tesis hızla tahliye edildi. Yaşanan vahşetin ardından park yönetimi ziyarete kapatılırken, olaya karışan nesli tükenme tehlikesindeki Amur kaplanı Altai'nin güvenli şekilde kendi bölmesine alındığı ve ötenazi edilmeyeceği açıklandı.