İngiltere'de 10 Ekim tarihinde Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda meydana gelen olayın ardından başlatılan resmi soruşturmada, 23 yaşındaki Chapman’ın bedeninde kaplan saldırısına bağlı çok sayıda ağır travmatik yaralanma tespit edildiği ve ölümün doğrudan bu yaralanmalardan kaynaklandığı bildirildi.

Doncaster Adli Tıp Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada paylaşılan otopsi raporunda, ölümün temel nedeni hayvan müdahalesine bağlı çoklu vücut travması olarak kayıtlara geçti.

Duruşmada söz alan emniyet yetkilileri, talihsiz gencin uzun süredir şizofreni tedavisi gördüğünü, geçmişte psikoz atakları geçirdiğini ve bölgedeki ruh sağlığı merkezinin takibinde olduğunu aktardı.

Ailesi ise ağır ilaçlar kullanan ve hastalığına rağmen günlük yaşamını sürdürebilen Chapman’ın, olay öncesinde aldığı psikolojik desteğin yetersiz kaldığı yönünde endişelerini dile getirdi.

Yaşanan trajedi üzerine sağlık yetkilileri ve yerel yönetim harekete geçti. Rotherham, Doncaster ve South Humber NHS Trust tarafından genç adama sunulan ruh sağlığı hizmetlerinin ihmal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir hasta güvenliği soruşturması başlatıldı.

Aynı zamanda Doncaster Şehir Konseyi olayda parkın bir güvenlik zafiyeti bulunup bulunmadığını araştırırken, adli tabip parktaki kamera kayıtlarının incelenmesi ve Chapman’ın burayı daha önce ziyaret edip etmediğinin tespit edilmesini talep etti.