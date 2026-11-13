Pakistan'ın Lahor bölgesine bağlı Kahna kasabasında bulunan özel bir çiftlikte, sosyal medya platformu TikTok için video çekimi yapıldığı sırada dehşet veren bir olay yaşandı. Arazideki yetiştirme tesisinde tutulan kaplanın çekim amacıyla kafesinden serbest bırakılması, 19 yaşındaki çiftlik işçisinin hayatına mal oldu.

SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE KAFESTEN ÇIKARILDI

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, "Norman" olarak tanınan bir sosyal medya fenomeni, çiftlikte içerik kaydetmek amacıyla kaplanın kafesinden çıkarılmasını talep etti. Çekimlerin yapıldığı esnada aniden kontrolden çıkan kaplan, 19 yaşındaki çiftlik işçisi Talha’ya saldırdı.

Saldırı sonucu ağır yaralanan genç işçi, acil olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Talha, doktorların müdahalelerine rağmen çarşamba günü aldığı ölümcül yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi. Gencin cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere morga nakledildi.

"BİR KÖPEK TARAFINDAN YARALANDI" YALANIYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Olayın ardından soruşturma başlatan Lahor polisi, şüphelilerin genç işçinin ölümünün gerçek nedenini saklamaya çalıştıklarını belirledi. Olaya karışan kişilerin, Talha’nın vücudundaki derin yaraların bir kaplan tarafından değil, "bir köpek tarafından" oluşturulduğunu iddia ederek vakayı örtbas etmeye çalıştıkları öne sürüldü.

Polis ekipleri, durumu genç işçinin ölümüyle ilgili gerçeği gizlemeye yönelik kasıtlı bir girişim olarak değerlendirirken; "Fayyaz" olarak kimliği belirlenen çiftlik sahibi ile sosyal medya fenomeni Norman gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.