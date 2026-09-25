Olay, dün öğle saatlerinde Şehitlioğlu Mahallesi’ndeki Kula Belediyesi’ne ait Emir Kaplıcaları’nda meydana geldi. Kaplıcada eşiyle birlikte konaklayan Sevim Yılmaz’dan bir süre haber alamayan eşi, kendisini aramaya başladı. Bahçeden seslenmesine rağmen yanıt alamayan Yılmaz’ın eşi, odadaki havuzun bulunduğu bölüme geçti. Burada eşini havuzda hareketsiz bulan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaplıcaya sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sevim Yılmaz’ın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

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