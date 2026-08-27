Ünlü model Cynthia Benitez, Zanzibar'da deniz kaplumbağalarıyla yüzdüğü sırada arkasından yaklaşan irice bir kaplumbağanın ısırığına uğradı. "Zararsız" denilen canlının ani hamlesi sonrası acı içinde kalan model, panikle çırpınarak sudan kaçmak zorunda kaldı. SU ALTINDAKİ SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ? Benitez, Zanzibar'ın turkuaz sularında onlarca deniz kaplumbağasıyla yüzerken o anları kaydetmek istedi. Etrafındaki canlıları izlediği esnada arkasından sessizce yaklaşan kaplumbağa aniden hamle yaparak modeli ısırdı. Yaşadığı acı ve korkuyla çırpınmaya başlayan model, kaplumbağanın yanından hızla uzaklaştı. Sudan çıktıktan sonra yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Cynthia Benitez, olay anını sosyal medya hesabından paylaştı. Bölgedekilerin kendisine bu canlıların zararsız olduğunu söylediğini belirten model, takipçilerine yaşadığı panik anlarını ve kaplumbağaların sanıldığı gibi tehlikesiz olmadığını aktardı.

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