Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlardan tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyadan da paylaşımlar gelmeye devam ediyor.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararına tepki gösteren isimlerden biriydi.

Kaptan instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

''Spor bize her zaman hakkaniyetin, emeğin ve kuralların önemini öğretti. Sahada olmazsa olmaz olan adalet, hayatta da hepimizin ortak güvencesi olarak her zaman var olmalı.

Kendi adıma, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzü olan gençlerimizin sağduyusuna ve ülkemize olan sevgisine güveniyorum.

Ülke olarak verdiğimiz bu sınavda en büyük temennim, toplum vicdanının huzur bulacağı şekilde adaletin tecelli etmesidir.''