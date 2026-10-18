1-Sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı. 2-Topuk yağ yastığında travmatik ayrışma. Bir sporcu topuğa bastığında hem keskin hem de derin bir ağrı hisseder, normal yürüyüş bozulur ve topuk üzerine basmaktan kaçınır. Orkun Kökçü’nün ağrının kontrol altına alınıp hafif antrenmanlara başlayabilmesi için en az 2-3 hafta gerek.

YETENEĞİ ARATMAZ

Bu da Beşiktaş’ın en azından Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarına Orkun’dan yoksun çıkacağı anlamına geliyor. Teknik Direktör Vincenzo Italiano, Fabio Miretti’yi bugünler için hazırladı. Kocaeli ve Hoffenheim maçlarında Miretti teknik kalitesinin yüksek, pas isabeti iyi (%86-88 civarı) olduğunu ispatladı.