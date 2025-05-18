2024 yılının Şubat ayında Frankfurt-Sevilla seferini yapan Airbus A321 tipi yolcu uçağında yaşananların detayları ortaya çıktı.

Standart prosedür gereği, uçağın kokpitinde iki pilot bulunurken, kaptan pilotun tuvalete gitmesiyle birlikte 199 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçakta facianın eşiğinden dönüldü.

10 DAKİKA BOYUNCA PİLOT OLMADAN UÇTULAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından İspanyol havacılık otoritelerinin kamuoyu ile paylaştığı detaylara göre, Lufthansa Havayolları'na ait Airbus A321 tipi uçakta kaptan pilot, uçuş sırasında kokpitten ayrılarak tuvalete gitti.

Bu sırada kokpitte tek kalan yardımcı pilot aniden bilincini kaybederek bayıldı.

KAPI AÇILMADI, İNTERKOM YANIT VERMEDİ

Business Insider'da yer alan habere göre, kaptan geri döndüğünde kokpit kapısının kilitli olduğunu fark etti ve yardımcı pilota ulaşmak için kapının kodunu beş kez denedi. Ardından kabin ekibi interkomdan iletişim kurmayı denedi ancak hiçbir yanıt alamadı.

Durumun ciddiyetini fark eden kaptan, acil erişim protokolünü devreye soktu. Zamanlayıcı dolmadan önce yardımcı pilot kısa süreliğine kendine gelerek kapıyı açabildi. Ancak 38 yaşındaki pilotun yüzü solgundu, ter içindeydi ve bilinçsizce hareket ediyordu.

NÖROLOJİK BİR RAHATSIZLIK

Durumu fark eden kaptan derhal yardım istedi. Kabin ekibi ve yolcu olarak seyahat eden bir doktor, yardımcı pilota ilk müdahaleyi yaptı. Uçak ise rotasından saparak en yakın havalimanı olan Madrid’e yönlendirildi ve güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yardımcı pilot hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde, pilotun ani rahatsızlığının nörolojik bir hastalığa bağlı geliştiği ve bir nöbet geçirdiği belirtildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan yardımcı pilotun şu an iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma raporunda, uçuş sırasında kokpitte yalnız pilot bırakılmasının yaratabileceği risklere dikkat çekildi. Uzmanlar, bu olayın tüm havayolu şirketlerine örnek olması gerektiğini vurgularken, Lufthansa’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.