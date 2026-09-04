Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de "MT Alsu" ile "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemiler çarpışmış, kaza sonrası batan "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemideki 10 mürettebat kayıplara karışmıştı.



Bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından batık geminin yerinin belirlendiği açıklanırken, Alsu adlı tankerin tutuklanan iki kaptanının ifadeleri ortaya çıktı.



Geminin birinci kaptanı Ahmet Erarslan, olay sırasında istirahatte olduğunu ve geminin dümeninde 3. kaptan Murat Evciman'ın bulunduğunu söyledi.



İki kaptan da hatanın batan gemide olduğunu söylerken, olay anında yaşananlara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:



"KAZA SIRASINDA İSTİRAHATTEYDİM"

Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Erarslan, kaza sırasında istirahatte olduğunu ve geminin sevk ve idaresinin 3. kaptan Murat Evciman’da bulunduğunu söyledi.



Erarslan, çarpışma sesinin ardından köprü üstüne çıktığını belirterek, “Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi yaklaşık 300 metre mesafede gördüm. Bir süre sonra ışıkları kayboldu, ardından radardan da görünmez oldu. Hemen Sektör Marmara ile irtibat kurarak durumu bildirdim” dedi.

Erarslan, kaza sırasında gemide gözcü bulunmadığını da kabul ederken, kazanın karşı gemiden kaynaklandığını savundu:

“Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık, Tuğberk İmamoğlu bizim gemimize çarptı. Biz iskeleye aldığımız halde karşı geminin sancağa dönmesi nedeniyle kaza meydana geldi.”

Erarslan ayrıca Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı olduğunu, bu nedenle gemiyi AIS üzerinden göremediklerini ve yalnızca radardan takip edebildiklerini söyledi. Bilirkişi raporundaki aleyhe tespitleri kabul etmediğini belirterek kusurunun bulunmadığını savundu.

7 AYLIK KAPTAN: "HATA KARŞI GEMİDEYDİ"

Alsu gemisinin 3. kaptanı Murat Evciman ise kazanın meydana geldiği sırada geminin kumandasının kendisinde olduğunu ve köprü üstünde ayrıca gözcü bulunmadığını söyledi.

Meslekte yaklaşık 7 aylık tecrübesi bulunduğunu belirten Evciman, Tuğberk İmamoğlu gemisinden iki kez “iskeleye al” çağrısı geldiğini, bunun üzerine gemiyi önce yaklaşık 5 derece, ardından 9 derece iskeleye çevirdiğini anlattı.

Evciman, iki gemi arasındaki mesafe yaklaşık 500 metreye düştüğünde karşı geminin aniden sancağa dönerek kendi rotasına girdiğini öne sürdü:

“Telsizden ‘Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun, gelme’ diye seslendim. Ben gemiyi iskeleye çevirdim ancak Tuğberk İmamoğlu sancak yapmaya ve üzerimize gelmeye devam etti.”

Evciman, çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisiyle iletişim kurmaya çalıştıklarını ancak cevap alamadıklarını, kazanın yaklaşık 10-15 dakika sonra Sektör Marmara’ya bildirildiğini söyledi. Kazanın karşı geminin rotasını üzerlerine çevirmesinden kaynaklandığını savunarak bilirkişi raporundaki kusur tespitlerini kabul etmedi.

Silivri Sulh Ceza Hâkimliği, dosyadaki tutanaklar, bilirkişi raporu ve diğer delilleri dikkate alarak Ahmet Erarslan ve Murat Evciman’ın ayrı ayrı tutuklanmasına karar verdi.