İstanbul Sultangazi'de aynı gün içerisinde araç sürücülerinin karşılaştığı iki farklı olay cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 50. Yıl ve İsmetpaşa mahallelerinde yaşanan olaylarda, araçların motor ve direksiyon bölümlerine giren canlılar sürücülere şaşkınlık yaşattı.

KAMYONET KAPUTUNUN ALTINDAN KUŞ UÇTU

Yıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen ilk olayda, bir kamyonet şoförü aracına binmeden önce aküyü kontrol etmek amacıyla kaputu açtı. Kaputun açılmasıyla birlikte motor kısmından bir kuşun çıktığını gören sürücü kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, kaputtan çıkan kuşun hızla uçarak yan tarafta bulunan bir binanın korkuluklarına konduğu görüldü.

YILAN İHBARI YAPILAN MİNİBÜSTE OLUKLU KERTENKELE BULUNDU

Aynı gün İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşanan diğer olayda ise bir minibüs şoförü, aracına bindiği esnada direksiyonun alt kısmında bir canlı fark etti. Gördüğü canlıyı yılan zanneden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, direksiyonun altına gizlenen canlının yılan olmadığını, yılanlara benzerliğiyle bilinen zararsız bir oluklu kertenkele olduğunu tespit etti. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarılan kertenkele, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.