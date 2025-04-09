Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan Türkiye, bahar havasına ne zaman kavuşacak merak konusu. Meteorolojik verilere göre, 9 Nisan itibarıyla Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı beklenirken, yağmur ise daha çok İç Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacak. Cuma günü yurt genelinde yağışlı hava etkisini artıracak ve bu hafta boyunca devam edecek.

KAR VE YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağışlı hava etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, güney ve doğu bölgelerde zaman zaman gök gürültülü sağanaklar yaşanacak. Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıkları, kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede düşecek ve mevsim normallerinin altına inecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmeye devam edecek. Güneydoğu illerinde ise güneyli yönlerden orta kuvvetli rüzgarlar, doğu kesimlerinde ise kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacak (40-70 km/saat).

10 ŞEHRE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve sağanak yağış beklenen 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınları ile kar yağışına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Uyarı yapılan iller şunlar: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon.

BAHAR NE ZAMAN GELİYOR?

Bu soğuk ve karlı hava dalgası, Batı illerini etkisi altına alırken, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul'un yüksek bölgelerinde de zaman zaman kar yağışı görülebiliyor. Marmara Bölgesi’nin sahil kesimlerinde ise Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale beyaz örtüyle kaplandı. Ancak, sıcaklıkların 15 Nisan’dan itibaren yavaşça yükselmesi ve 18-20 derece civarına çıkması bekleniyor.