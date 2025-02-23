Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve küresel tahmin sistemlerinin son raporlarına göre yurtta etkili olan kar yağışı özellikle kuzey kentlerimizde bugün de devam edecek. Marmara Bölgesi'nin büyük kısmı, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyleri ve Doğu Anadolu Bölgesi bugün kar yağışından etkilenecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

İstanbul'un özellikle kuzey ilçelerinde kar yağışı bugün de devam ederken, geçtiğimiz günlerden kalan kar birikimlerinin üzerine özellikle ara sokaklarda yenileri ekleniyor. Ana arterlerde önemli bir kar birikimi görülmezken özellikle araçlar tarafından çok kullanılmayan sokaklarda beyaz örtü kendini koruyor.

GÖZLER VALİLİKLERDEN GELECEK RESMİ AÇIKLAMADA

Henüz pazartesi günü için okulların tatil olduğu bir şehir bulunmazken kararların gün içindeki kar yağışına bağlı olarak akşama doğru açıklanması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.