Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Trakya'da yağmur ve sağanak şeklinde görülen yağışların, gece saatlerinden sonra soğumayla birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA, DON VE TİPİ UYARISI

Kar yağışlarının, 200-300 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAR İSTANBUL'A YAKLAŞTI

Sibirya kökenli soğuk hava, Balkanlar üzerinden pazartesi sabaha karşı Trakya'ya giriş yapacak. İstanbul'da salı, çarşamba ve perşembe gecesi sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken; sürpriz bir kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan sürpriz kar uyarısında ise şu ifadeler yer verildi:

''8 Nisan Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."