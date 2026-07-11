Olay, gece saatlerinde Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi’nde meydana geldi. 42 yaşındaki N.K.’ye ait olan ve o sırada kapalı bulunan kuyumcu dükkanının önüne gelen kar maskeli Ş.C., tabancayla iş yerine ateş etti.
Silahının tutukluk yapması üzerine koşarak bölgeden uzaklaşan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan incelemelerde, mermilerden birinin kepengi delerek cama isabet ettiği tespit edildi. Olay anının çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği öğrenildi.
İŞ YERİ SAHİBİ DE GÖZALTINDA
Öte yandan, aynı gün saat 16.00 sıralarında iş yerinin önüne gelen 4-5 kişilik bir grup ile kuyumcu dükkanının sahibi N.K. arasında tartışma çıktığı belirtildi. Tartışmanın büyümesi üzerine N.K.'nin tabancayla ateş açarak grupta bulunan 17 yaşındaki M.S.’yi bacağından yaraladığı öğrenildi.
Yaralanan M.S. hastanede tedavi altına alınırken, iş yeri sahibi N.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekiplerin, gece saatlerinde kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı saldırı ile gündüz yaşanan yaralama olayının birbiriyle bağlantılı olup olmadığı yönündeki incelemesi sürüyor.