Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde N.Ş.A. idaresindeki otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat halindeki binanın temeline düştü.
METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ, YARALI OLARAK KURTULDU
Çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan N.Ş.A'ya 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.
Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.