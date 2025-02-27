Son haftalarda tarihi zirveleri test eden altın fiyatlarında kar satışları etkisini göstermeye başladı. Yatırımcıların bir kısmı yüksek fiyatlardan satış yaparken, piyasada geri çekilme hareketi dikkat çekiyor. Peki, altındaki bu düşüş devam edecek mi? İşte güncel fiyatlar...

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak görülen altın, son dönemde rekor üstüne rekor kırmıştı. Ancak son günlerde yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle birlikte fiyatlarda aşağı yönlü bir hareket gözleniyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Yeni güne 2.916 dolar seviyesinden başladı.

Gün içinde 2.904 dolar ile en düşük, 2.920 dolar ile en yüksek seviyeleri gördü.

Şu sıralar 2.907 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3.395,69 TL seviyesinden başladı. Gün içinde 3.405 TL ile en düşük, 3.424 TL ile en yüksek seviyeleri test etti. An itibarıyla 3.395,69 TL seviyesinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı’da ise gram altın 3.424,67 TL’den alınırken, satış fiyatı 3.467,86 TL olarak kaydedildi.

Uzmanlar, fiyatlardaki geri çekilmenin teknik bir düzeltme hareketi olduğunu belirtiyor. Küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi sürerken, önümüzdeki günlerde volatilitenin devam edebileceği ifade ediliyor. Yatırımcılar, fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.