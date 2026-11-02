Yeni haftayla birlikte yurt genelini etkisi altına alan yağışlı hava dalgası çarşamba gününden itibaren yerini soğuk havaya bırakacak. Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla yağışlar azalacak, sıcaklık 8 derece birden düşecek. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

“ARTIK SOBALAR, KOMBİLER YANACAK”

“Kışlık kıyafetleri giyme zamanı geldi, sobalar ve kombiler artık yanacak.” diyerek son tahminleri paylaşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Bu haftada özellikle de İstanbul ve kuzey hattında güneşi görmek çok zor olacak. Kent genelindeki kasvetli bir hava devam edecek. Hafta ortasından itibaren de soğuk hava geliyor.” dedi.

KAR SOĞUĞU GELİYOR

İzlanda üzerinden Rusya'ya, Rusya'dan da Türkiye'ye giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklığın neredeyse 8 derece birden düşeceğini belirten Çalışkan, “Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü kar soğuğu var.” uyarısında bulunarak açıklamalarına şunları ekledi:

"-İstanbul'da çarşamba günü rüzgarın poyraza dönmesiyle yağış biraz daha şiddetlenecek. Perşembe günüyle beraber İstanbul'un yağışı daha az ama hava soğuk olacak.

“ANİ KAR YAĞIŞINA YAKALANABİLİRSİNİZ”

-Perşembe günü özellikle Karadeniz hattında rakımın bin 500'in üzerinde olduğu yerlere kar yağacak. Cuma, cumartesi günü yaylara çıkacaklar dikkat etsin, ani kar yağışına yakalanabilirsiniz. Doğu Anadolu'da da Erzurum tarafında kar yağışı bekleniyor bekleniyor."

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre; 20 derecelerle bahar değerinde seyreden sıcaklıkların Çarşamba itibarıyla azalarak 12-14 derecelere düşmesi bekleniyor.

-İstanbul'da yarın hava gök gürültüsü ve sağanak yağmurlu, sıcaklık 20 derece.

-Çarşamba günü çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, sıcaklık 17 derece.

-Perşembe çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sıcaklık 14 derece.

-Cuma, cumartesi ve pazar günü parçalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 12-13 derecelerde

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Ancak Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıklardaysa bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli istendi.

Yine Meteoroloji tarafından hazırlanan son haftalık hava durumu tahmin grafiğinde de mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe günü batı kesimlerden başlamak üzere hissedilir derecede azalacağı tahmini paylaşıldı.