Dünya Buzul İzleme Servisi Direktörü Michael Zemp'in Nature dergisinde yayımladığı yeni çalışmaya göre, son on yılda buzulların erime oranı, 2000-2011 dönemine kıyasla önemli ölçüde artmış durumda. Bu çalışma, 35 farklı bilimsel ekibin 230'dan fazla bölgesel tahmin raporunun birleştirilmesiyle yapıldı ve buzulların erime hızının gezegenin geleceği üzerinde yaratacağı etkiler hakkında kritik veriler sunuyor.

Tatlı Su Kaynakları Tehdit Altında

Buzullar, özellikle tatlı su kaynakları açısından büyük önem taşıyor. Ancak araştırma, dağ buzullarının hızla küçüldüğünü ve son 25 yılda buzul alanlarının yüzde 5 oranında azaldığını belirtiyor. Normal koşullarda, buzullar kar yağışı ile eriyen kütlelerini telafi ederek dengeyi sağlar. Fakat artan fosil yakıt kullanımı ve küresel sıcaklıkların yükselmesi bu dengeyi bozdu.

Büyük Kayıplar ve Çarpıcı Veriler

Çalışmaya göre, 2000-2023 yılları arasında Grönland ve Antarktika’daki buzullar, yılda ortalama 270 milyar ton buz kaybetti. Zemp, bu kaybı daha somut hale getirmek için şu örneği verdi: "Her kişi için günde 3 litre su olmak üzere tüm dünya nüfusunun 30 yıllık su tüketimine denk geliyor."

Erime Oranı Dramatikleşiyor

Bazı bölgelerde buzul erimesi dramatik boyutlara ulaştı. Özellikle Avrupa'nın orta kesimlerinde, son 20 yılda buzulların yüzde 39'unun kaybolduğu tespit edildi. Bu, buzul alanlarında yaşanan büyük kayıpların bir başka örneği olarak dikkat çekiyor.

Zemp'in çalışması, buzulların erimesinin yalnızca su kaynaklarını değil, aynı zamanda küresel iklim düzenini ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi ciddi sonuçları da beraberinde getireceğini vurguluyor.