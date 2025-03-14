Geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemişti. Okullar tatil edilirken, trafikte aksamalar yaşanmıştı. Meteoroloji uzmanlarından yapılan son açıklamaya göre, soğuk hava dalgası yeniden Türkiye'ye giriş yapacak.

Önümüzdeki hafta, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları düşecek. Bu düşüşle birlikte sağanak yağış ve kar yağışı yeniden etkisini gösterecek. İstanbul'da kar yağışı beklenirken, Ankara'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı öngörülüyor. İzmir'de ise, kar yağışı olmasa da sağanak yağmur etkili olacak.

Meteoroloji'nin uyarısına göre, sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ve özellikle iç bölgelerde kar yağışı görülecek.

Vatandaşlar, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için dikkatli olmaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

SICAKLIKLAR TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞECEK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Hafta sonu İstanbul'daki sıcaklıklar 23-34 dereceye çıkıyor. Kuzey ilçelerde lodoslar geldiği için sıcaklıklar o bölgelerde fazla olabilir. Önümüzdeki hafta sonunda kadar sıcaklıklar 23-24 derece ve 3-4 gün devam edecek. Antalya'da 22-23 derece. Ankara'da hafta sonu 27-28 dereceye çıkacak. Türkiye üzerine önemli bir sıcaklık geliyor. Adapazarı, Sakarya ve Bursa'da 30 dereceyi bulacak. Manisa ve Muğla'da 30 dereceyi geçerek sıcaklıklar var ama Türkiye bu alınan sıcaklık enerjisini önümüzdeki hafta hızlı bir şekilde geri verecek. " dedi.

Kar yağışının yurdun belli bölümlerini de etkisi altına alacağını açıklayan Şen, şöyle devam etti:

"Salı günü Anadolu'da kar yağışı tekrar geliyor. İstanbul'a kar yağışı yok ama sıcaklar tek hali rakamlara düşüyor"